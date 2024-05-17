تنظيم 34 ضبطاً تموينياً في درعا خلال الأسبوع الحالي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 34 ضبطاً تموينياً بحق محطات محروقات ومعمل كونسروة وفعاليات تجارية مختلفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط طالت محطتي محروقات في الصنمين ودرعا بمخالفة التعليمات النافذة بقطع البطاقات الإلكترونية خلال العطل الرسمية، ومحطة في الشيخ مسكين بسبب الامتناع عن بيع المازوت الزراعي.

وأشار الصياصنة إلى أن الضبوط طالت معمل كونسروة في إنخل بسبب نقص وزن ومخالفة مواصفات، ومحال تجارية في العديد من المناطق بسبب عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود سجل تجاري وعدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير غير نظامية.

قاسم المقداد

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