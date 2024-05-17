الذكاء الصنعي واستخداماته بمجالات الطب والاتصالات والهندسة محاور مؤتمر المعلوماتية الأول بحمص

حمص-سانا

محاضرات حول الروبوتات والرؤية الحاسوبية واستخدام الذكاء الصنعي ودوره في مجال الاتصالات الحديثة وهندسة العمارة والبحث العلمي والنمذجة الجزيئية وتطوير الأدوية، أبرز محاور مؤتمر المعلوماتية الأول حول الذكاء الصنعي والتحول الرقمي الذي أقامته جامعة الوادي الدولية الخاصة بحمص بالتعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومؤسسة هدايا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

كما ناقش المشاركون في المؤتمر الذي افتتح اليوم على مدرج الجامعة تطبيقات الذكاء الصنعي في طب أسنان الأطفال والصيدلة وأخلاقيات وسلوكيات الذكاء الصنعي، وأتمتة العمل القضائي، ودور الذكاء الصنعي في عملية التسويق والروبوتات.

وأكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال كلمته في حفل الافتتاح أهمية المؤتمر العلمي النوعي المختص بالذكاء الصنعي والتحول الرقمي، منوها بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حققت خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال برامج الأتمتة والتحول الرقمي والمفاضلة الإلكترونية، وأن المؤتمر فرصة لتبادل الآراء بين الباحثين المشاركين، وخاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا.

بدوره أشار الدكتور شفيق باصيل رئيس جامعة الوادي الدولية الخاصة إلى أن المؤتمر يأتي ضمن توجهات سورية نحو أتمتة البيانات وتعميم وتكريس فكرة التحول الرقمي والاطلاع على آخر ما توصل إليه العلم، وما قدمه الباحثون من أبحاث قابلة للتطبيق في مجال الذكاء الصنعي بمختلف القطاعات ودوره في تحديد جودة التعليم العالي وآلية التواصل مع الطلاب.

وبين الدكتور رامز بيطار المنسق العام للمؤتمر أن المؤتمر فرصة لإلقاء الضوء على دور الجامعات في هذا المجال، ولا سيما أنها تعتبر مراكز بحثية علمية، لافتاً إلى أن المؤتمر يضم 20 محاضرة علمية.

ولفت طارق كاخيا رئيس فرع جامعة الوادي لاتحاد الطلبة إلى أهمية مشاركة الطلبة في المؤتمر للاطلاع على مجالات الذكاء الصنعي الكثيرة والمتعددة والتحول الرقمي، ما يوفر الوقت والجهد وإيجاد الحلول المطلوبة باعتبار أن هذا المجال يدخل في جميع مناحي الحياة.

وأكد الدكتور حسن مسلماني المشارك في المؤتمر على أهمية تلاقي الباحثين والتعرف على أبحاثهم كل في مجال اختصاصه وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن بحثه يتناول تطبيق نموذج تعلم آلي ذكي للتحكم في سرعة المركبات على الطريق الدولي حمص طرطوس.

وعبرت الدكتورة المشاركة غصون دنهش عن أهمية الأبحاث المطروحة في إغناء المعارف وتطوير الأفكار التعليمية في مجال الذكاء الصنعي، حيث تناولت في بحثها استخدام أدوات الذكاء الصنعي في مجال الهندسة المدنية والأبنية، بينما أشارت الدكتورة المشاركة ايفون إسماعيل إلى أن التوجه نحو الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً، وإنما واقع لا بد من مواكبته، لافتة إلى أن المؤتمر يعتبر منصة ومحطة مهمة تجمع باحثين من مختلف الاختصاصات لتبادل الآراء والأفكار، والوصول إلى حلول مهمة تخدم المجتمع.

من جانبه أعرب محمد رغيد هدايا مدير عام مؤسسة هدايا للمؤتمرات الدولية عن حرص المؤسسة على التعاون مع الجامعات لإقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية لتحقيق الانفتاح العلمي في ظل ما يشهده العالم في مجال التحول الرقمي.

واستعرض خلال المؤتمر الشاب جوليان وسوف البالغ من العمر 15 عاماً والحاصل على جوائز عالمية في مجال الذكاء الصنعي والروبوتات تجربته الحياتية ووصوله إلى العالمية من خلال مسابقة في الذكاء الصنعي في روسيا وخطواته الأولى والمتتابعة في مجال العلم والمعرفة ودور ذويه في دعمه وتشجيعه، داعياً جميع أقرانه إلى مواكبة هذا العلم الذي يشهده العالم.

مثال جمول

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