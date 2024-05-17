“مراسلات”.. فيلم سينمائي لفرع جمعية العاديات بالتعاون مع جمعية الرابطة الأخوية الأرثوذكسية بحمص

حمص-سانا

بدأ فرع جمعية العاديات بالتعاون مع جمعية الرابطة الأخوية الأرثوذكسية بحمص اليوم، برنامجه للعروض السينمائية بفيلم اجتماعي يحكي قصة حب بعنوان “مراسلات” لأهم المخرجين الإيطاليين المعاصرين جوسيبي تورناتوري والذي سبق أن أخرج الفيلم الأكثر شهرة في تاريخ السينما والمسمى “سينما باراديسو” 1988.

وتدور أحداث الفيلم إنتاج العام 2016 في قالب درامي رومانسي، حيث يروي قصة طالبة لدى البروفيسور المتخصص في علوم الفلك الدكتور إد فورام تقوم بدورها الممثلة الأوكرانية أولغا كوريلنكو ووقعت في حبه وارتبطت به منذ ست سنوات، وهي الآن تدرس الدكتوراه تحت إشرافه، لكنه يختفي لمدة من الزمن لا يكف خلالها عن التواصل معها عبر مراسلات عديدة يستخدم فيها

وسائل الاتصال المتعددة عبر البريد الإلكتروني والرسائل البريدية والسكايب وغيرها وهو يحرص على تذكيرها بوجوده في كل الأوقات ويرسل إليها بباقات الزهور ومفتاح المنزل البديع الذي يمتلكه في الريف الإيطالي الرائع على ساحل البحر شمال إيطاليا.

وثمة صور جميلة في الفيلم من مناظر طبيعية تبدو كاللوحات الفنية والموسيقى التصويرية لـ إنيو موريكوني أحد أعظم مؤلفي موسيقى الأفلام في تاريخ السينما.

رئيس فرع جمعية العاديات بحمص الدكتور نزيه بدور أشار إلى أن المدينة بحاجة إلى سينما باعتبارها ظاهرة ثقافية مهمة وانتقاء أفلام راقية فنياً.

بدوره رئيس جمعية الرابطة الأخوية الأرثوذكسية بحمص المهندس نهاد سمعان نوه بالتجربة الأولى للتعاون ما بين جمعية الرابطة وفرع جمعية العاديات بحمص مع إمكانية الاستمرارية بالمستقبل وتنفيذ عدد من النشاطات الثقافية.

تمام الحسن

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