الرئيس الصيني في رسالة للقمة العربية: العلاقات الصينية العربية تمر بأفضل فترة في التاريخ

بكين-سانا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن العلاقات الصينية العربية تمر حالياً بأفضل فترة في التاريخ، لافتاً إلى أن الصين والدول العربية عمقتا الثقة السياسية المتبادلة وحققتا نتائج مثمرة في التعاون في مختلف المجالات.

وقال الرئيس جين بينغ في رسالة بعث بها إلى المشاركين في القمة العربية الـ 33 المنعقدة في البحرين: “إن الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بتعزيز وحدة العالم العربي واعتماده على الذات ودعمِ السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط، حيث عززت دولها خلال السنوات القليلة الماضية التنمية والتنشيط، والتزمت بالإنصاف والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين، ولعبت دوراً مهماً في تعزيز التضامن والتعاون وحماية المصالح المشتركة في الجنوب العالمي”.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بكين للعمل مع الدول العربية لمواصلة دفع روح الصداقة الصينية العربية إلى الأمام، وبناء مجتمع مصير مشترك صيني عربي رفيع المستوى، والمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

ولفت جين بينغ إلى أنه في نهاية الشهر الجاري سيعقد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، معرباً عن أمله بأن يغتنم الجانبان الاجتماع الوزاري كفرصة لزيادة تعميق التعاون في مختلف المجالات وتحقيق منفعة أفضل للشعب الصيني والشعوب العربية.

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