بخمسمئة عنوان افتتاح شهر الكتاب السوري في المركز الثقافي بحلب

حلب-سانا

افتتح اليوم معرض الكتاب السوري في المركز الثقافي العربي بالعزيزية الذي تقيمه الهيئة العامة السورية للكتاب بالتعاون مع مديرية الثقافة بحلب.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الثاني عشر من شهر حزيران القادم نحو 500 عنوان متنوع في مجالات الأدب والفكر والدراسات والسياسة والتاريخ والمسرح وسواها وقصص الأطفال ومنشورات ومطبوعات وزارة الثقافة.

وأوضح مدير المركز الثقافي جهاد الغنيمة في تصريح لمراسلة سانا أن تظاهرة الكتاب السوري أصبحت تظاهرة ثقافية سنوية تقيمها وزارة الثقافة – الهيئة العامة السورية للكتاب في جميع المحافظات، وهناك تنوع في المعرض وحسومات مغرية لأصحاب الدخل المحدود الراغبين في الاستزادة من العلم والمعرفة للأطفال واليافعين ولطلاب الجامعات والأدباء والمثقفين.

وأضاف: إن هذا المعرض يضفي قيماً فكرية ثقافية هادفة وحالياً لدينا 500 عنوان، وسيتم تزويد المعرض بعناوين قادمة من كافة الصنوف الأدبية والمعرفية وقصص ومجلات الأطفال.

ومن زوار المعرض مدير مكتبة شركة رحى بسام ديناوي حيث قال: إن هذه مبادرة جميلة من مديرية الثقافة وتهدف لاستقطاب المهتمين بالأدب والثقافة لكي يقتنوا الكتب بأسعار منافسة ومدروسة، في حين نوهت الشاعرة رولا عبد الحميد بأهمية المعرض وعناوينه المتنوعة.

وبين الباحث السياسي الدكتور وليد رضوان أن هذه المعارض مهمة ومفيدة لمعرفة آخر الإصدارات واقتناء الكتب التي تهم الكبار والصغار، مبيناً أنه وجد تنوعاً في العناوين من أدبية وشعرية وقصصية وتاريخية وسياسية.

وقالت المهندسة نجوى نصر آغا إنها تنتظر هذه المعارض باستمرار وتصطحب ابنتها الصغيرة لكي تستمتع بتجربة اختيار الكتاب الذي ترغب في اقتنائه لتنمي لديها القدرة على الاختيار بين الصور والعناوين المختلفة، وتزرع فيها حب الكتاب والقراءة منذ الصغر بعيداً عن العالم الافتراضي.

آلاء الشهابي

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