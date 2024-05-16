رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله: الكيان الصهيوني يرتكب أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وعلى عاتقنا مسؤولية كبيرة لوقف حرب الإبادة الجماعية ودعم حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم