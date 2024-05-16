الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني: إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة يقوض مصداقية المجتمع الدولي ويعكس ازدواجية المعايير ويجب علينا أن نكثف جهودنا لوقف هذه الحرب