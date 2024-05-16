الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد الشعب الفلسطيني مأساة كبرى تستمر وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي، وستظل حقوق أطفال فلسطين الذين قتلوا سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية حتى ينحاز للعدالة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قمة المنامة تنعقد وسط تحديات كبيرة تشهدها المنطقة العربية
2024-05-16
روسيا والصين تجددان دعمهما لسيادة سورية ووحدة أراضيها
2024-05-16
سورية والقمم العربية.. مشاركة بالتأسيس ودعوة دائمة لتغليب المصالح العربية العليا وتطوير العمل المشترك
2024-05-16
بمشاركة سورية… اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة ينطلق اليوم في المنامة
2024-05-16
ضمن جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية… وزارة الإعلام تفوز ببرونزية (أداء حكومات الوطن العربي في وسائل التواصل الاجتماعي)
2024-05-16
في إطار مشاركته في اجتماع القمة العربية المقداد يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم
2024-05-15
المقداد يستعرض مع أبو الغيط تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والتحديات التي تواجه دولها
2024-05-15
محليات
حملة تبرع بالدم لصيادلة حمص بمناسبة عيد الشهداء
2024-05-16
اتحاد الصحفيين يعقد مؤتمره العام السنوي.. الحلاق: للإعلاميين دور في تعزيز الحوار وترسيخ ثقافته
2024-05-16
الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً
2024-05-16
توقيف ثلاثة أشخاص مطلوبين بجرائم خطيرة في ريف دمشق
2024-05-15
تفعيل عمل صرافين آليين اثنين بالسويداء
2024-05-15
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-05-15
افتتاح قاعة تحمل الاسم التاريخي لأرمينيا في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في باب شرقي
2024-05-15
رياضة
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنكليزي
2024-05-15
قادش يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني
2024-05-15
أستراليا وأوزبكستان تستضيفان النسختين القادمتين من كأس آسيا للسيدات
2024-05-15
مانشستر سيتي يفوز على توتنهام في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز
2024-05-14
اختتام بطولة اللاذقية للقوس والسهم
2024-05-14
خمس ميداليات لناديي العربي والكفر في بطولة الدوري الممتاز بالكاراتيه
2024-05-13
الفارسة شام الأسد تتوج بلقب بطولة تيم سبيرت ماسترز لقفز الحواجز
2024-05-13
اقتصاد
زراعة 303 هكتارات بمحصولي عباد الشمس والسمسم بالحسكة
2024-05-16
تنظيم 11 ضبطاً وإغلاق محطة وقود ومحل تجاري لمخالفات مرتكبة بالسويداء
2024-05-16
سعر غرام الذهب يتجاوز المليون ليرة في السوق المحلية
2024-05-16
ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأمريكية
2024-05-16
توزيع 4 آلاف لوح صبار أملس مجاناً على مربي الثروة الحيوانية بالسويداء
2024-05-16
أسعار النفط ترتفع بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية
2024-05-16
مناقشة المنجز من مشروع تنشيط الصناعات الغذائية الزراعية
2024-05-15
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الشريط الإخباري
بمشاركة الرئيس الأسد.. انطلاق أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة
الرئيس الأسد يصل المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين
سورية والقمم العربية.. مشاركة بالتأسيس ودعوة دائمة لتغليب المصالح العربية العليا وتطوير العمل المشترك
بمشاركة سورية… اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة ينطلق اليوم في المنامة
الجو ربيعي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد الشعب الفلسطيني مأساة كبرى تستمر وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي، وستظل حقوق أطفال فلسطين الذين قتلوا سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية حتى ينحاز للعدالة
2024-05-16
2024-05-16
Zeina
سابق
الرئيس الأسد يصل إلى قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في القمة العربية
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة غالبيتهم نساء وأطفال إضافة لتدمير البنية التحتية بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية
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رشيد: نجدد دعمنا لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وندعو للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب فيها
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