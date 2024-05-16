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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد الشعب الفلسطيني مأساة كبرى تستمر وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي، وستظل حقوق أطفال فلسطين الذين قتلوا سيفاً مسلطاً على ضمير الإنسانية حتى ينحاز للعدالة

2024-05-16

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