الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة غالبيتهم نساء وأطفال إضافة لتدمير البنية التحتية بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية