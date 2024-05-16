SCS-NET

الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أكثر من 7 أشهر وجرائم حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية تحصد أرواح عشرات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة غالبيتهم نساء وأطفال إضافة لتدمير البنية التحتية بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية

انظر ايضاً

رشيد: نجدد دعمنا لسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها وندعو للعمل على تعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب فيها

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved