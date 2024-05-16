المبادرات المجتمعية لتحسين واقع المياه بريف درعا تصل إلى الصنمين

درعا-سانا

تتواصل المبادرات المجتمعية للمشاركة مع المؤسسات العامة في تحسين جودة الخدمات والبنى التحتية في مدن وريف محافظة درعا وكما نجحت مبادرات سابقة في كل من بلدات غصم ومعربة والطيبة بريف محافظة درعا الشرقي نجحت أيضاً المبادرة التي أطلقها مؤخراً المجتمع المحلي في مدينة الصنمين لتكون أولى نتائجها حفر بئرين الأولى شمال المدينة والثانية جنوبها، بهدف إيجاد حل جذري لتأمين مياه الشرب لـ 55 ألف نسمة يسكنون المدينة التي تعاني شحاً كبيراً بالمياه رغم وجود محطتي ضخ في أطرافها.

وتجاوزت المبادرة كل التوقعات بحسب وصف القائمين عليها، حيث تمكنت اللجنة المكلفة بالمبادرة التي شكلها الأهالي من جمع أكثر من مليارين وثلاثمئة مليون ليرة كمبلغ مادي، فيما بادر ثلاثة مواطنين بالتبرع بحفر وتجهيز 3 آبار على نفقتهم الشخصية.

رئيس مجلس مدينة الصنمين خليل الصالح قال في تصريح لمراسلة سانا: إن المبادرة التي استمرت نحو أسبوع في المدينة شكلت نقلة نوعية في العمل المجتمعي، حيث شهدت الصنمين حالة غير مسبوقة من التكاتف والتعاون لا مثيل لها، موضحاً أنه قبل إطلاق حملة التبرعات التي تأتي ترجمة لدور المجتمع المحلي في التنمية حصلنا على كل الموافقات اللازمة من محافظة درعا للعمل وفق أسس قانونية واضحة، كما تم التنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة من مؤسسة مياه الشرب ومديرية الموارد المائية.

وبين الصالح أن هدف حملة التبرعات هو حفر آبار ضمن المخطط التنظيمي للصنمين كون المدينة تتغذى حالياً من محطتي ضخ خارجها في كل من بلدتي بصير والقنية، حيث تبعد المحطة الأولى نحو 5 كيلو مترات عن الصنمين والثانية 13 كيلو متراً، موضحاً أن معظم آبار المحطتين جفت، وباتت كميات المياه قليلة ولا تكفي حاجة المدينة.

نبيل العتمة وبلال العتمة من أهالي الصنمين بينا أن هناك احتياجات كبيرة لدعم قطاع المياه وتجاوز الصعوبات، ولا سيما التعديات على خطوط الضخ وانقطاع التيار الكهربائي فترة التقنين، مشيرين إلى أن حفر آبار داخل المدينة وتزويدها بخطوط كهرباء معفاة من التقنين، ورفع التعديات عن شبكة المياه تسهم بحل مشكلة المياه وهو ماتسعى إليه المبادرة.

وحول آلية العمل بينا أن هناك خزانين تجميعيين كبيرين تبلغ سعتهما 500 متر مكعب و 300 متر مكعب شمال المدينة وجنوبها، ويتم حفر آبار بالقرب منهما، حيث تم الانتهاء من أول بئر ودخلت في مرحلة التجهيز بانتظار حل مشكلة الكهرباء وتزويد البئر بخط معفى، فيما يتم حفر البئر الثانية حالياً.

من جهته بين محمد علوش رئيس اللجنة المعنية بالمياه ضمن المبادرة أنه شارك بالمبادرة أبناء درعا المقيمون في مدينة الصنمين والمغتربون عبر تقديم تبرعات مادية، موضحاً أن المبادرة تنفذ على شقين، الأول حفر آبار جديدة والثاني إعادة تأهيل وصيانة آبار متعطلة، بما يضمن دعم الوارد المائي للمدينة وزيادة أدوار الضخ وساعاتها، موجهاً الشكر لكل مواطن في الصنمين ساهم بالتبرعات حتى لو بمبالغ بسيطة، لكنها تعبر عن الشعور بالمسؤولية تجاه احتياجات المجتمع، وتحسين الواقع الخدمي في المدينة التي تعد أكبر مدن الريف الشمالي بدرعا سكاناً ومساحة.

لما المسالمة و رضوان الراضي

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