وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم في الضفة الغربية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
في إطار مشاركته في اجتماع القمة العربية المقداد يبحث مع بوغدانوف تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم
2024-05-15
المقداد يستعرض مع أبو الغيط تطورات الأوضاع في المنطقة العربية والتحديات التي تواجه دولها
2024-05-15
البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع سورية… النقل: نعمل على جدولة الرحلات
2024-05-15
شراكة بين الهلال الأحمر والوكالة الصينية للتعاون الدولي لدعم الرعاية الصحية والمجتمعات المتضررة
2024-05-15
بمشاركة سورية… انعقاد الحلقة الدراسية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في فنزويلا
2024-05-15
74 طفلاً يتوجهون إلى بيلاروس للمشاركة في مخيم ترفيهي
2024-05-15
المقداد يبحث مع نظيره التونسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها
2024-05-15
محليات
مناقشة المنجز من مشروع تنشيط الصناعات الغذائية الزراعية
2024-05-15
توقيف ثلاثة أشخاص مطلوبين بجرائم خطيرة في ريف دمشق ومصادرة أسلحة وحبوب مخدرة كانت بحوزتهم
2024-05-15
تفعيل عمل صرافين آليين اثنين بالسويداء
2024-05-15
الحرارة إلى ارتفاع غداً وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2024-05-15
افتتاح قاعة تحمل الاسم التاريخي لأرمينيا في كنيسة مار سركيس للأرمن الأرثوذكس في باب شرقي
2024-05-15
مهرجان مركزي للقيادة الفلسطينية لحزب البعث ومنظمة الصاعقة إحياء لذكرى النكبة
2024-05-15
تأهيل طابقين ضمن مدرسة الشهيد محمد عصام محملجي بحرستا
2024-05-15
رياضة
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنكليزي
2024-05-15
قادش يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني
2024-05-15
أستراليا وأوزبكستان تستضيفان النسختين القادمتين من كأس آسيا للسيدات
2024-05-15
مانشستر سيتي يفوز على توتنهام في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز
2024-05-14
اختتام بطولة اللاذقية للقوس والسهم
2024-05-14
خمس ميداليات لناديي العربي والكفر في بطولة الدوري الممتاز بالكاراتيه
2024-05-13
الفارسة شام الأسد تتوج بلقب بطولة تيم سبيرت ماسترز لقفز الحواجز
2024-05-13
اقتصاد
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري
2024-05-15
مربو الأبقار في ريف دمشق يتجاوزون الصعوبات ويستمرون بالعمل
2024-05-15
في وزارة المالية… بحث سبل تسهيل حركة البضائع وتحفيز الحركة التجارية
2024-05-15
لجنة تسويق الحبوب في الحسكة تستعرض سبل إنجاح موسم التسويق
2024-05-15
غلوبال تايمز: الولايات المتحدة تسيس القضايا الاقتصادية والتجارية لفرض إملاءاتها
2024-05-15
استقرار أسعار الذهب
2024-05-15
الصين: زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية على سلع صينية خطوة مسيسة
2024-05-15
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الشريط الإخباري
البحرين تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع سورية… النقل: نعمل على جدولة الرحلات
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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم في الضفة الغربية
2024-05-16
2024-05-16
mousa
سابق
وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في غزة وسط القطاع ورفح جنوبه
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وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في غزة وسط القطاع ورفح جنوبه
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