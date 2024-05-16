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وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في غزة وسط القطاع ورفح جنوبه

2024-05-16

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وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة طولكرم في الضفة الغربية

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