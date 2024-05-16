حفل أوركسترا كلية التربية الموسيقية في جامعة البعث على مسرح قصر الثقافة بحمص

حمص-سانا

أحيت أوركسترا كلية التربية الموسيقية في جامعة البعث مساء اليوم حفلاً فنياً منوعاً على مسرح قصر دار الثقافة في حمص حيث قدمت مجموعة من المعزوفات العالمية والطربية والموشحات إضافة للأغاني الوطنية والتراثية.

ولفت الدكتور نضال سطوف نائب رئيس جامعة البعث في كلمة خلال الحفل إلى أهمية هذه الأمسية الموسيقية التي تقدمها أوركسترا الجامعة من خلال الطلاب والأساتذة، ما يسهم في تعميق الخبرات والعلوم الموسيقية لديهم، وخاصة أن الجامعة تعمل على خلق حالة حضارية عبر ربط الجامعة بالمجتمع وتعريف الناس بطلابها والعازفين الأمر الذي يسهم أيضاً في منح الطلاب خبرة الوقوف على المسرح ما يعزز من قدراتهم وثقتهم وتنمية شخصيتهم.

بدوره أوضح المايسترو نسيم رمضان قائد الأوركسترا أن الهدف من حفل اليوم هو تقديم المتعة وإسعاد الجمهور من خلال ما يقدمه طلاب كلية التربية الموسيقية، لافتاً إلى أن الفقرات الفنية منوعة لإرضاء جميع الأذواق من عزف كلاسيكي وعالمي وطربي وسماعي ولونغا وأغان قديمة.

من جانبه اعتبر الدكتور بسام كسيبي عميد كلية التربية الموسيقية أن الحفل هو نشاط طلابي مهم هدفه إظهار إمكانياتهم وإيجاد لغة تواصل حضارية بينهم وبين الجمهور، لافتاً إلى الدعم الذي قدمته الجامعة من أجل تطوير وارتقاء أوركسترا الجامعة وتقديم أفضل ما لديهم وخاصة أن الموسيقا هي لغة الشعوب الحضارية.

مثال جمول

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