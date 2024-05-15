60 شهيداً و80 جريحاً ضحايا اليوم الـ 222 لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 60 شهيداً و80 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال واصل حرب الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب لليوم الـ 222 ما أدى لارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 35233 شهيداً و79141 جريحاً، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقصف الاحتلال خلال الساعات الأخيرة تجمعاً من الفلسطينيين قرب مفترق شارع الجلاء بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 4 وصل منها أشلاء ثلاثة جثامين، وإصابة 15 بينهم حالات حرجة، كما استشهد 3 وجُرح آخرون إثر قصف مركبة في المدينة، وتم انتشال طفل من تحت الأنقاض بعد قصف الاحتلال للنازحين في عيادة وكالة “الأونروا” بحي الصبرة صباح اليوم وسط استمرار مدفعية الاحتلال وغاراته استهدافها للمناطق الشرقية ولطواقم الإسعاف في حي الزيتون جنوب المدينة، ومنطقة المنشية شمالها.

وفي جباليا شمال القطاع أيضاً، استشهد 5 وجُرح العشرات جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع غزة القديم بجباليا البلد، بينما أدى قصف مماثل على سيارة إسعاف في مخيم جباليا لاستشهاد وإصابة آخرين، كما قصف الاحتلال عدداً من النازحين بعد إجبارهم على إخلاء مركز إيواء وسط المخيم ما أدى لاستشهاد أحدهم وجرح آخرين، وأُصيب آخرون جراء قصف مجموعة من النازحين أثناء خروجهم من عيادة الوكالة بالمخيم، وقصف بوحشية مربعات سكنية فيه، بينما شن غارة قرب دوار أبو شرخ غرب المخيم، وتم انتشال شهيد إثر القصف عليه فجراً وسط استمرار استهدافه للصحفيين بالمخيم، ومناشدات لإنقاذ نساء وأطفال محاصرين في عيادة المخيم.

واستشهد وجُرح العشرات جراء نسف الاحتلال مربعاً سكنياً في بيت لاهيا شمال القطاع، تزامناً مع قصف طيرانه بصاروخ على الأقل مركبة في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا ما أدى لاستشهاد 3 وجرح آخرين.

وفي وسط القطاع، شن الاحتلال سلسلة غارات على المغراقة ، كما أطلقت آلياته النار على مجموعة من الفلسطينيين غرب منطقة الزهراء ما أدى لاستشهاد فلسطيني وعدد من الإصابات، بينما تم انتشال شهداء وجرحى إثر قصف منزل فجر اليوم في محيط النادي بمخيم البريج.

أما جنوب القطاع، فقد استشهد فلسطيني إثر قصف الاحتلال شارعاً وسط مدينة رفح، بينما نسف منازل سكنية شرقها، ومنزلاً في مخيم يبنا جنوب غربها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency