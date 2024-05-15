مظاهرة أمام البرلمان السويدي احتجاجاً على دعم حكومة بلادهم للاحتلال الإسرائيلي

استوكهولم-سانا

نظم عدد من الناشطين اليوم مظاهرة أمام البرلمان السويدي احتجاجاً على دعم حكومة بلادهم لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين احتشدوا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” و”لا للاحتلال” و”فلسطين حرة” وطالب المتظاهرون حكومة بلادهم بوقف دعمها لـ “إسرائيل”.

وتتواصل الاحتجاجات ومظاهرات التضامن مع فلسطين والمناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة في دول عدة في العالم من بينها الولايات المتحدة التي تدعم كيان الاحتلال.

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