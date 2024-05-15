إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأسترالية احتجاجاً على العقوبات غير القانونية ضد طهران

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم القائم بأعمال السفارة الأسترالية في طهران احتجاجاً على فرض كانبيرا عقوبات غير قانونية على شركات وكيانات إيرانية.

ونقل رئيس الدائرة الرابعة لآسيا والمحيط الهادئ في الوزارة: “احتجاجاً شديد اللهجة على تصرف أستراليا غير المسؤول في فرض هذه العقوبات غير القانونية وغير المبررة”، مؤكداً أن لطهران الحق في اتخاذ إجراءات مماثلة.

وكانت أستراليا فرضت أمس عقوبات غير مبررة وغير قانونية على كبار المسؤولين في إيران ورجال الأعمال والشركات.

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