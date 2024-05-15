تأهيل طابقين ضمن مدرسة الشهيد محمد عصام محملجي بحرستا

ريف دمشق-سانا

أنهت مديرية التربية في محافظة ريف دمشق اليوم ترميم الكتلة الثانية من مدرسة الشهيد محمد عصام محملجي في مدينة حرستا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة التربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”.

وأشار مدير التربية ماهر فرج إلى أن الكتلة المرممة تتألف من طابقين تضم 10 غرف صفية و4 غرف إدارية، مبيناً أنه سيتم تزويد المدرسة بالمقاعد والألواح ومنظومة طاقة شمسية، ومدافئ، لتكون في الخدمة مطلع العام الدراسي القادم.

وأوضح فرج أنه تم حتى اليوم إعادة تأهيل 430 مدرسة ووضعها في الخدمة من أصل 470 مدرسة خرجت من الخدمة في عام 2018، منوهاً بجهود المجتمع المحلي ومحافظة ريف دمشق لاستكمال ترميم وتأهيل باقي المدارس بالتعاون مع المنظمات الدولية.

مشرفة المجمع التربوي في دوما نها النجار أشارت إلى أن إعادة تأهيل المدارس واستثمارها ستسهم في تخفيف الكثافة الصفية في مدارس المدينة والعودة إلى الدوام الكامل بدلاً من الدوام النصفي.

ولفتت النجار إلى أن عودة المدارس إلى الدوام الكامل ستتيح الفرصة للقيام بالمزيد من أعمال الصيانة الدورية للأبنية التي يصعب تنفيذها خلال تواجد الطلاب والتلاميذ بسبب الدوام النصفي فيها.

رحاب علي

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