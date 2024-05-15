بوريل يدعو إلى وقف الهجوم الوحشي “الإسرائيلي” على رفح

بروكسل-سانا

دعا مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اليوم الكيان الصهيوني إلى وقف هجومه الوحشي على مدينة رفح، لأنه يتسبب بتعطيل توزيع المساعدات الإنسانية وتزايد النزوح الداخلي والتعرض للمجاعة والمعاناة في قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن بوريل قوله في منشور على منصة إكس: “إن الاتحاد الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى الكف عن مفاقمة الوضع الإنساني المتردي أصلاً في قطاع غزة وإعادة فتح معبر رفح”، محذراً من أن “مواصلة تنفيذ عمليتها العسكرية في رفح ستضع بذلك ضغوطاً قويةً على العلاقات بينها وبين الاتحاد الأوروبي لا محالة”.

وأضاف: “إنه يتعين على “إسرائيل” بموجب القانون الدولي الإنساني أن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية للمدنيين دون عراقيل بل وتسهلها”، مشيراً إلى أوامر صدرت في وقت سابق عن محكمة العدل الدولية.

وكان بوريل دعا أمس إلى بذل الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية، معتبراً أن الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط بدأت تظهر مؤشرات إرهاق.

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