المقاومة العراقية تستهدف موقعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم أنها استهدفت بالطيران المسير موقعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في “إيلات” أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “إنه استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مقاتلونا هدفاً عسكرياً في إيلات”أم الرشراش” بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وأعلنت المقاومة العراقية أمس أنها استهدفت أيضاً موقعاً للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش “إيلات”.

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