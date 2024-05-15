في اليوم الـ 222 من العدوان… عشرات الشهداء والجرحى بعدة مناطق من قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 222 براً وجواً وبحراً، مستهدفاً المنازل وتجمعات النازحين والشوارع، وموقعاً عشرات الشهداء والجرحى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال عيادة تابعة لوكالة الأونروا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما استُشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وشهدت أحياء الزيتون والصبرة والرمال في مدينة غزة قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

وارتقى 5 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشهدت أحياء السلام والجنينة والبرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة قصفاً مدفعياً ألحق دماراً واسعاً في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم أمس ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 35173 شهيداً و79061 جريحاً، ولا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

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