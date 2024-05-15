الدفاعات الروسية تسقط عدة صواريخ ومسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعة بيلغورود وشبه جزيرة القرم

موسكو-سانا

أسقطت الدفاعات الروسية عدة صواريخ ومسيرات أطلقتها قوات نظام كييف على مقاطعة بيلغورود غرب روسيا ومدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وأشار فياتشيسلاف غلادكوف حاكم مقاطعة بيلغورود في منشور على موقع تلغرام إلى أن الدفاعات الروسية تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات والصواريخ في سماء المقاطعة، لافتاً إلى أن شظايا هذه الصواريخ والمسيرات أدت إلى إصابة شخصين ووقوع أضرار بـ 7 منازل وسيارتين.

من جانبه، قال حاكم مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف في قناته على تيليغرام: “إن الوحدات العسكرية الروسية صدت هجوماً صاروخياً نفذه الأوكرانيون على المدينة، وحسب المعلومات الأولية تم إسقاط عدة صواريخ فوق البحر وفي منطقة مطار يبلبيك”.

وأشار رازفوجاييف إلى أنه تم وضع جميع الخدمات في سيفاستوبول في حالة تأهب، كما أخمدت فرق الإطفاء بالمدينة حريقاً ناجماً عن شظايا متساقطة بالقرب من قرية بوليوشكو، لافتاً إلى أنه لم يتم تسجيل أضرار في البنية التحتية للمدينة.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غرب روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما أوقع العديد من الضحايا المدنيين وخسائر وأضرار في المنشآت والبنى التحتية.

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