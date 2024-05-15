ضبط لحم مفروم مجهول المصدر ومواد غذائية دون مواصفات بدمشق

دمشق-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق 800 كيلوغرام من اللحوم المفرومة مسبقاً مجهولة المصدر، ومواد غذائية لا تحمل مواصفات من حيث الصلاحية والنوعية، في مستودعين لمحل بيع لحم العجل في منطقة ركن الدين.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم ضبط محل لبيع لحم العجل في منطقة ركن الدين، لديه مستودعان لفرم اللحوم بشكل مسبق بقصد الغش وخداع المستهلك، حيث يقع الأول فوق المحل مباشرة ويتصل به بفتحة السقف، والثاني في قبو البناء الذي يوجد فيه المحل.

وأشار البيان إلى أن عناصر المديرية ضبطت أيضاً بعد دخولها إلى المستودعين مواد غذائية (دبس رمان و بهارات) لا تحمل مواصفات من حيث الصلاحية والمواصفة، لافتاً إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم أصولاً وإتلاف كمية اللحم وحجز باقي المواد، والتحقيق مع المخالفين لدى الجهات المعنية لمعرفة مصدر هذه اللحوم.

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