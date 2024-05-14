الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار الاحتلال بإغلاق المعابر في غزة سيؤدي إلى كارثة

القدس المحتلة-سانا

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعابر بعد سيطرته على معبر رفح واحتلاله.

وقالت الجمعية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن “استمرار إغلاق المعابر وخاصة معبر رفح الحيوي كونه الشريان الرئيس الذي يغذي القطاع برمته، ومنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الطعام والدواء والوقود بشكل كامل، ينذر بكارثة إنسانية وصحية وشيكة”.

وأضافت: “إن منع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع يعني أن المجاعة باتت وشيكة مع اقتراب نفاد مخزون الطعام، ولا سيما مع استمرار العدوان المتواصل للشهر الثامن على التوالي ونزوح ما يزيد على 85 بالمئة من الأهالي الذين يعانون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي”.

وأشارت الجمعية إلى أن استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل وخروج المستشفيات المتبقية عن العمل مبينة أن منع إدخال المساعدات انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وناشدت الجمعية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية التدخل العاجل بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وخاصة معبر رفح والسماح بتدفق سلس ومستدام وكاف للمساعدات الإنسانية دون شروط أو قيود بما يضمن إيصالها إلى الفلسطينيين في شتى أرجاء القطاع.

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