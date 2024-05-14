ماليزيا تطالب الاحتلال بوقف ممارساته الوحشية ضد الفلسطينيين

كوالالمبور-سانا

جدد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم موقف بلاده الثابت المتمثل بمطالبة كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الفظائع التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والموافقة على وقف العدوان.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية “برناما” عن إبراهيم قوله: إن “بلاده ستواصل التزامها بأداء دورها على المستوى الدولي لوقف الهجوم على رفح وحشد المزيد من الجهود لمساعدة ضحايا الحرب في غزة وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والدواء والتعليم”.

وأشار إبراهيم إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة استشهد وأصيب آلاف الفلسطينيين وتعرضت نصف أراضي القطاع إلى دمار هائل بسبب وحشية الصهاينة.

وأدانت ماليزيا بشدة في وقت سابق الفظائع الوحشية التي يرتكبها كيان الاحتلال، وأعلنت عن دعمها للجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

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