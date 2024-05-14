شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منطقة تل الزعتر ومربع المدارس في مخيم جباليا شمال القطاع ومناطق في حي الزيتون بمدينة غزة ومنزلاً في بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين وجرح العشرات دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب شدة القصف.

كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح وقصف مدفعيته أحياء عدة بالمدينة، فيما أصيب 6 فلسطينيين بجروح إثر قصف الاحتلال منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 8 مجازر في قطاع غزة وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 82 شهيداً، و 234 جريحاً ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 35173 شهيداً، و 79061 جريحاً.

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