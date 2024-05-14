المقاومة اللبنانية تستهدف منطاداً تجسسياً للعدو الإسرائيلي فوق مستوطنة أدميت

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية منطاداً تجسسياً للعدو الإسرائيلي فوق مستوطنة أدميت، موقعة طاقم إدارته بين قتيل ومصاب، إضافة إلى استهدافها مباني لجنوده في مستوطنتي المالكية وأفيفيم ومقر قيادة اللواء 801 في ثكنة معاليه غولاني.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو الإسرائيلي فوق ‏مستوطنة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان وبعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به، استهدف مقاتلونا بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد وآلية التحكم به، وتم تدميرها بالكامل وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح”.

‏وفي بيانين آخرين، أوضحت المقاومة أنه رداً على ‌‏اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدة يارون، ‏استهدف مقاتلونا بالأسلحة المناسبة مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي أفيفيم والمالكية‏.

كما استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية مقر ‏قيادة اللواء 801 في ثكنة معاليه غولاني التابعة للعدو الإسرائيلي. ‏

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت أمس عدة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي محققة إصابات مباشرة.

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