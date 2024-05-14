شقيقان من السويداء تميزا بالعزف ونالا الريادة

السويداء-سانا

تدق الأنامل الصغيرة للشقيقين وسيم وأمير ركاب من مدينة شهبا بالسويداء على آلتي العود والأورغ لتقدم لمتذوقي الفن معزوفات يظهرا عبرها عشقهما لمجال الموسيقا.

الشقيقان اليافعان توجا تميزهما بنيل الأكبر منهما وسيم الريادة على مستوى سورية بالعزف على العود، وتحقيق الأصغر أمير مع مشاركته الأولى الريادة على مستوى محافظة السويداء.

وحسب وسيم فإنه بدأ العزف قبل ثلاث سنوات واختار آلة العود التي أحبها بعد مشاهدتها حيث اكتشف موهبته فيها وتدرب عليها وصقل مهارته ضمن مركز الفرح للموسيقا برفقة شقيقه، وتم تأهيلهما للمشاركة بالحفلات ومسابقة الرواد التي تقيمها منظمة طلائع البعث.

وسيم يجد بأن العزف أصبح شيئاً أساسياً في حياته وتجربة مهمة عززت ثقته بنفسه مع أصدقاء في مجال الموسيقا، مبيناً خلال حديثه لسانا الشبابية كيف يعمل باستمرار لتطوير موهبته ليصبح عازفاً مشهوراً.

بدوره ذكر أمير أن انطلاقته بالعزف كانت بعمر ست سنوات وسط تشجيع الوسط المحيط له، حيث وجد فرصته بآلة الأورغ التي يستمتع بصوتها وقدم من خلالها العديد من المعزوفات دون اكتفائه بالتدريب في مركز الفرح للموسيقا بل يتدرب يوميا كما أوضح لمدة ساعتين على الأقل ضمن المنزل، وذلك في سبيل بلوغ طموحه وتمثيل بلده عالمياً.

ووفقاً لمدير مركز الفرح للموسيقا بشار عامر فإن وسيم وأمير أبدعا رغم صغر عمرهما وتميزا عن أقرانهما، وذلك بفضل دعم موهبتهما وتشجيع أهلهما الملفت لهما مع عملهما المستمر لتطوير مهارتهما، مبيناً وجود رشاقة لديهما باستخدام الأصابع أثناء العزف وجمالية في أداء القوالب الموسيقية المتنوعة أظهراها عبر مشاركتهما مع المركز في حفلات بالمركز الثقافي بمدينة شهبا.

أمير ووسيم كما ذكر والدهما باسم يلقيان تشجيعاً أيضاً من خالهما العازف على آلة العود ولديهما إصرار على الاستمرار بالتفوق في مجال العزف والتدريب المتواصل تماشياً مع تفوقهما الدراسي.

عمر الطويل

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