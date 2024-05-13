معرض “لمسة وفاء” تحية لروح الفنان الراحل سالم عكاوي بصالة الرواق العربي بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة مرور أربعين يوماً على رحيل الفنان التشكيلي سالم العكاوي أقام اتحاد الفنانين التشكيليين معرض” لمسة وفاء” في صالة الرواق العربي للفنون الجميلة بمشاركة وحضور نخبة من الفنانيين التشكيليين.

وتضمن المعرض 36 لوحة جسدت معاني الفقد عبر من خلالها الفنانون التشكيليون المشاركون عن احترامهم وتقديرهم لمسيرة الفنان عكاوي الغنية بالعطاء.

وأشار رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين عرفان أبو الشامات في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المعرض هو إحياء لذكرى عكاوي الذي رحل جسداً لكن ذكراه ما زالت خالدة في أعماله ووجدان محبيه.

وبين الفنان التشكيلي بشير بشير أن مشاركته اليوم هي لمسة وفاء ومحبة لسالم العكاوي، موضحا أن لوحته عبارة عن عمل تركيبي لمشكلات الحياة القادرين على تجاوزها بفكرة وطريق جديد رغم ما تحمله من رموز التجزئة والحزن.

واستبدلت الفنانة التشكيلية ريم قبطان لوحاتها بالخط العربي بلوحة تتضمن باقة من الأزهار لتعبر عن حزنها برحيل أحد الأسماء المهمة في الساحة التشكيلية السورية.

بدورها قالت الفنانة التشكيلية سوسن محمدية: من عمق المحبة والإخلاص والصدق جاءت مشاركتي بلوحة صامتة محملة بالمشاعر والمشبعة بالألوان الصامتة والحزينة على رحيل الصديق سالم العكاوي.

وعن بصمة عكاوي بالفن التشكيلي السوري أظهر الفنان التشكيلي محي الدين الحمصي مشاعره بلوحة لأيقونة مجردة، معتبراً الفنان عكاوي أيقونه سورية وفناناً تشكيلياً ومن القامات الفنية السورية المهمة.

والجدير بالذكر أن المعرض مستمر لغاية الـ 13 من الشهر الحالي.

زينب علي

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