الأونروا: 360 ألف نازح من رفح خلال الأسبوع الماضي

القدس المحتلة-سانا

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) أن ما يقارب 360 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ إصدار الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء المدينة قبل أسبوع.

وأوضحت الأونروا في بيان نشرته عبر منصة إكس ونقلته وكالة وفا أن عمليات القصف الإسرائيلي في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات، مبينة أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، ولا أمان دون وقف إطلاق النار.

ولفتت الأونروا إلى أنها بحاجة فورية وعاجلة إلى ممر آمن للمساعدات الإنسانية، محذرة من أن تقييد وصول المساعدات مسألة حياة أو موت في قطاع غزة الذي يعاني جراء القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي.

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