المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية 33
2024-05-13
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع اللواء الرحمون تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسورية
2024-05-12
خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في البحرين… الوزير الخليل: ضرورة تأسيس شركات مشتركة تحقق الأمن الغذائي للدول
2024-05-12
سورية والعراق توقعان مذكرة في مجال التعاون الأمني المشترك
2024-05-12
سورية تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للقمة العربية
2024-05-12
وزير الداخلية في بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين
2024-05-11
وفد وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يختتم زيارته لدولة الباكستان
2024-05-10
محليات
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار متفرقة
2024-05-13
طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وهطلات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة
2024-05-12
واقع عمل قطاع التعاون السكني وسبل تطويره… أبرز محاور اجتماع وزارة الأشغال العامة والإسكان
2024-05-12
فعالية تكريمية لـ 94 أسرة شهيد في محافظة طرطوس
2024-05-12
تحسين وضع العمال المعيشي وتأهيل شركات القطاع العام أهم مطالب المجلس العام لاتحاد لنقابات العمال
2024-05-12
أمناء فصائل المقاومة الفلسطينية وممثلوها في دمشق: موقف فلسطيني موحد لتعزيز قدرات الشعب في الداخل والشتات
2024-05-12
في ورشة حوارية.. مناقشة بعض المواد التشريعية التمييزية لتحقيق العدالة بين الجنسين
2024-05-12
رياضة
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2024-05-12
ذهبية وبرونزية لسورية ببطولة التشيك الدولية للسباحة
2024-05-12
7 ميداليات لنادي نصيب ببطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2024-05-12
ريال مدريد يفوز على غرناطة في الدوري الإسباني
2024-05-11
مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنكليزي بعد فوزه على فولهام
2024-05-11
ذهبية وفضية لسورية ببطولة التشيك الدولية للسباحة
2024-05-11
منافسات قوية في بطولة الدوري الممتاز الأول للكاراتيه
2024-05-11
اقتصاد
زراعة أكثر من 6 آلاف هكتار بالخضار الصيفية في الحسكة
2024-05-13
تراجع أسعار الذهب
2024-05-13
تراجع أسعار النفط
2024-05-13
المالية: تعليق مؤقت لطلبات قروض الطاقة للمصرف التجاري
2024-05-12
خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في البحرين… الوزير الخليل: ضرورة تأسيس شركات مشتركة تحقق الأمن الغذائي للدول
2024-05-12
في اجتماع بوزارة الصناعة… مناقشة مشروع أتمتة السجل الصناعي
2024-05-12
سورية تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للقمة العربية
2024-05-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
المقداد يصل إلى البحرين للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية 33
الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل أمطار متفرقة
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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزة
2024-05-13
2024-05-13
sana
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