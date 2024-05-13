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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تموضعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني شرق جباليا شمال قطاع غزة

2024-05-13

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المقاومة الفلسطينية تدك للمرة الثانية قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة داخل معبر رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

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