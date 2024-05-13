14 قتيلاً جراء القصف الأوكراني لمبنى سكني في مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار المبنى السكني في مقاطعة بيلغورود جراء القصف الإرهابي إلى 14 قتيلاً.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان اليوم: “انتشل رجال الإنقاذ الجثة الـ 14 من تحت أنقاض المبنى في بيلغورود”.

وانهار قسم كامل من المبنى السكني المكون من 10 طوابق في حي سكني في بيلغورود أمس إثر قصف أوكراني، فيما أشارت حصيلة سابقة الى مقتل 9 أشخاص جراء ذلك.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا الهجوم هو “حلقة دموية أخرى”في سلسلة جرائم نظام كييف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency