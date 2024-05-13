من المعرض التشكيلي نوافذ .. للفنان بشار برازي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
رئيس الوزراء العراقي يبحث مع اللواء الرحمون تعزيز التعاون الأمني بين العراق وسورية
2024-05-12
خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في البحرين… الوزير الخليل: ضرورة تأسيس شركات مشتركة تحقق الأمن الغذائي للدول
2024-05-12
سورية والعراق توقعان مذكرة في مجال التعاون الأمني المشترك
2024-05-12
سورية تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للقمة العربية
2024-05-12
وزير الداخلية في بغداد لإجراء مباحثات مع المسؤولين العراقيين
2024-05-11
وفد وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يختتم زيارته لدولة الباكستان
2024-05-10
السفير الضحاك: عرقلة الغرب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تطيل عدم الاستقرار الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي لأراض عربية
2024-05-10
محليات
طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وهطلات مطرية متوقعة فوق مناطق متفرقة
2024-05-12
واقع عمل قطاع التعاون السكني وسبل تطويره… أبرز محاور اجتماع وزارة الأشغال العامة والإسكان
2024-05-12
فعالية تكريمية لـ 94 أسرة شهيد في محافظة طرطوس
2024-05-12
تحسين وضع العمال المعيشي وتأهيل شركات القطاع العام أهم مطالب المجلس العام لاتحاد لنقابات العمال
2024-05-12
أمناء فصائل المقاومة الفلسطينية وممثلوها في دمشق: موقف فلسطيني موحد لتعزيز قدرات الشعب في الداخل والشتات
2024-05-12
في ورشة حوارية.. مناقشة بعض المواد التشريعية التمييزية لتحقيق العدالة بين الجنسين
2024-05-12
السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية
2024-05-12
رياضة
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي
2024-05-12
ذهبية وبرونزية لسورية ببطولة التشيك الدولية للسباحة
2024-05-12
7 ميداليات لنادي نصيب ببطولة الدوري الممتاز للكاراتيه
2024-05-12
ريال مدريد يفوز على غرناطة في الدوري الإسباني
2024-05-11
مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنكليزي بعد فوزه على فولهام
2024-05-11
ذهبية وفضية لسورية ببطولة التشيك الدولية للسباحة
2024-05-11
منافسات قوية في بطولة الدوري الممتاز الأول للكاراتيه
2024-05-11
اقتصاد
المالية: تعليق مؤقت لطلبات قروض الطاقة للمصرف التجاري
2024-05-12
خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في البحرين… الوزير الخليل: ضرورة تأسيس شركات مشتركة تحقق الأمن الغذائي للدول
2024-05-12
في اجتماع بوزارة الصناعة… مناقشة مشروع أتمتة السجل الصناعي
2024-05-12
سورية تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري للقمة العربية
2024-05-12
المؤتمر السنوي للحبوب: 44 مركزاً لاستلام المحصول بدءاً من 26 الشهر الجاري
2024-05-12
إجازة استثمار لمشروع نقل في محافظة السويداء
2024-05-11
العراق يتوقع ارتفاع احتياطياته من النفط إلى أكثر من 160 مليار برميل
2024-05-11
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