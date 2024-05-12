أمسية غنائية للفنان غزوان مدني على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيا الفنان غزوان مدني مساء اليوم أمسية غنائية تنوعت بين الطرب والقدود برفقة فرقة “نوا أثر” الموسيقية بقيادة الفنان فايز الشامي وسط حضور جمهور من محبي الطرب الأصيل على خشبة مسرح قصر الثقافة بحمص.

وحفلت الأمسية التي نظمها المسرح القومي بحمص ببرنامج منوع وغني على مدى ساعة من الزمن استمع خلالها الجمهور لتوليفة منوعة من الطرب والفلكلور والتراث والأغاني المعاصرة.

وأوضح مدني في تصريح لمراسلة سانا أنه اختار برنامج الأمسية ليكون بمثابة نفحات بين الماضي والحاضر وبشكل يناسب ذوق الجمهور بمختلف شرائحه العمرية حيث تنوع بين الأغاني الطربية القديمة والمعاصرة، لافتاً إلى أن اللون الطربي لطالما حظي بشعبية كبيرة في قلب ووجدان جمهور حمص.

بدوره أشار فايز الشامي قائد فرقة “نوا أثر” الموسيقية إلى أن الأمسية حظيت بتفاعل واضح للجمهور مع الأغاني والموسيقى وهو نتيجة التناغم بين المطرب والعازفين انعكس على نفسية الجمهور وأثار انفعالات خاصة في نفوسهم.

رشا محرز

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