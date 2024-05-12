مفهوم الهوية الوطنية والثقافة.. محاضرة للأديب صقور في طرطوس

طرطوس-سانا

عرف الدكتور الأديب مالك صقور الهوية كمفهوم فكري سياسي اجتماعي يجسد العلاقة بين الذات بوصفها روحاً وجوهراً والشخصية بوصفها إطاراً موضوعياً تدل على التاريخ الذي مرت به الذات اجتماعياً وثقافياً وسياسياً.

وبين صقور خلال محاضرته التي ألقاها في فرع اتحاد الكتاب العرب في طرطوس بعنوان مفهوم الهوية الوطنية والثقافة أن الهدف من التعريف بالهوية الوطنية والثقافية هو تعزيز ارتباط الفرد بهويته خوفا عليها من الضياع في ظل ما نعانيه من مخلفات الأزمة والحرب على بلدنا لذلك لابد من تعزيزها والحفاظ عليها.

وأضاف صقور إن الإنسان يعرف على أي أرض يولد ولا يعرف أين يموت، في إشارة منه إلى ارتباط الإنسان بأرضه وموطنه وهويته التي تولد معه.

وتحدث صقور في عدة نقاط تهم المجتمع والمواطن والإنسان المثقف الذي لا بد له من الحفاظ على هويته كفرد ضمن مجموعة، مشيراً إلى أهمية إعادة الهيبة للمعلم الذي هو أساس بناء الفرد والمجتمع.

وختم صقور بضرورة تفعيل دور الإنسان المثقف في مجتمعه وأن يكون للإنسان هدفاً يناضل في سبيل الخير والحق والحرية والمساواة.

نجوى العلي

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