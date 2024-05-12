الفتوة يبلغ نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم

اللاذقية-سانا

بلغ فريق الفتوة المباراة النهائية لمسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم رغم خسارته أمام تشرين بهدف لهدفين خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرض ملعب الباسل اليوم في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل هدفي تشرين محمد حمدكو بالدقيقة 73 من ركلة جزاء وبالدقيقة 90 فيما سجل للفتوة مصطفى جنيد في الدقيقة 50.

وكان الفتوة فاز على تشرين بمباراة الذهاب بأربعة أهداف نظيفة.

وسيلتقي الفتوة في المباراة النهائية مع الوحدة الذي بلغ النهائي رغم تعادله مع حطين بهدفين لمثلهما في إياب الدور نصف النهائي.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله فتأهل الوحدة مستفيداً من أفضلية التسجيل بأرض المنافس.

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