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مقتل ثلاثة أشخاص بقصف أوكراني على دونيتسك

2024-05-11

موسكو-سانا

قتل 3 أشخاص وأصيب 8 آخرون اليوم جراء قصف قوات النظام الأوكراني حي كيروفسكي في مدينة دونيتسك.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين في قناته على منصة تلغرام: “إن مطعماً ومبنىً مجاوراً أصيبا بصاروخين من طراز هيمارس أمريكيي الصنع، أطلقهما النظام الأوكراني، ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، وإصابة 8 أشخاص وإلحاق أضرار مادية كبيرة”.

وقتل 3 مدنيين في وقت سابق اليوم جراء هجوم أوكراني على مستودع للنفط في مدينة روفينكي بجمهورية لوغانسك الشعبية.

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