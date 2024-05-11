ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 300 قتيل

كابول-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق شمال أفغانستان إلى300 قتيل.

وقال مكتب برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان: إن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل غير معتاد، والتي اجتاحت مناطق شمال أفغانستان أدت إلى مصرع أكثر من 300 شخص في مقاطعة بغلان وحدها، وإصابة عدد كبير بجروح، وتدمير أكثر من ألف منزل.

وبدأت السلطات بإجلاء السكان في بغلان، وأنقذت العديد من الأشخاص العالقين في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بينما تم نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات في المنطقة.

وأوضح أحد المسؤولين المحليين أن الدمار الكبير الذي لحق بمقاطعات بدخشان وبغلان وغور وهيرات أدى إلى خسائر مالية كبيرة، حيث تسببت الفيضانات بتدمير البنية التحتية من طرق وخطوط كهرباء.

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