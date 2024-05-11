جنوب أفريقيا تجدد مطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة

لاهاي-سانا

جددت جنوب أفريقيا مطالبتها محكمة العدل الدولية باتخاذ المزيد من الإجراءات الطارئة ضد الكيان الصهيوني مشيرة إلى أن توغل قوات الاحتلال العسكرية في رفح يهدد بقاء الفلسطينيين في غزة.

وذكرت أسوشييتد برس أن جنوب أفريقيا طالبت في رسالة محكمة العدل بأن “تتخذ المزيد من التدابير الطارئة لكبح جماح قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح وذلك لأن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة لم تكن كافية للتصدي لهجوم عسكري وحشي على الملجأ الوحيد المتبقي للشعب الفلسطيني في غزة”.

وجاء في الرسالة: إن “جنوب أفريقيا تدعو المحكمة لأن تأمر “إسرائيل” بالانسحاب من رفح واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوصول دون عوائق لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة وتقديم تقرير في غضون أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب”.

ويعد هذا الطلب هو الرابع الذي تقدمه جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية حيث قدمت في شهر شباط من العام الجاري طلباً للنظر فيما إذا كانت خطة كيان الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه على قطاع غزة ليشمل مدينة رفح تتطلب إقرار تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وسبق أن قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency