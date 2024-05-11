بوشيلين: ما قامت به روسيا ضروري لحماية أراضيها من استفزازات نظام كييف

موسكو-سانا

أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن ما قامت به روسيا عبر العملية العسكرية الخاصة كان ضرورياً لحماية الأراضي الروسية والقضاء على المخاطر الناجمة عن استفزازات قوات نظام كييف.

وقال بوشيلين في مقابلة صحفية اليوم: “هناك الكثير من الأسلحة في أوكرانيا الآن والعديد من العصابات المتطرفة التي لا تزال تحت رعاية بعض الهياكل الرسمية ويمكن أن ترتكب جميع أنواع الاستفزازات ما قد يخرج الوضع عن السيطرة” موضحاً أنه لابد من إقامة منطقة وقائية لضمان سلامة المناطق الروسية المأهولة بالسكان.

ولفت بوشيلين إلى أنه بفضل تحرير القوات الروسية للعديد من المناطق بالقرب من دونيتسك، فقدت القوات الأوكرانية القدرة على استخدام المدفعية لقصف المدينة لكنها تحولت إلى الصواريخ بعيدة المدى التي قدمها الغرب والتي لا يزالون يستخدمونها يومياً مشيراً إلى أن روسيا تمتلك القوات اللازمة لتكثيف الهجمات على بعض مراكز النقل في أوكرانيا ومستودعات تخزين الأسلحة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency