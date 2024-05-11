تشغيل بئر كويا الجديد بريف درعا الغربي

درعا-سانا

أنهت مؤسسة مياه الشرب بدرعا بالتعاون مع مديرية الموارد المائية والمجتمع المحلي اليوم أعمال حفر بئر كويا الجديد ببلدة كويا بريف درعا الغربي.

وبيّن مدير المؤسسة المهندس مأمون المصري في تصريح لمراسلة سانا أنه بعد الانتهاء من عملية الحفر تم التشغيل التجريبي للبئر لافتاً إلى أن تأهيل هذه البئر يسهم بتحسين واقع المياه بالبلدة لكون غزارته تصل إلى 60 متراً مكعباً بالساعة ويقدر عدد المستفيدين منه بـ 5000 نسمة.

من جهة ثانية أنهت ورشة الخطوط الخارجية بالمؤسسة أعمال الصيانة على خط الدفع الرئيسي الممتد من منطقة الأشعري وحتى أول مدينة درعا بقطر 600 مم وتركيب سِكِر تنفيس مع الوصلات اللازمة ومتابعة الضخ إلى مدينة درعا حسب الأدوار.

ليلى حسين

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