مصرع أكثر من 200 شخص جراء الفيضانات في شمال أفغانستان

كابول-سانا

لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، إثر فيضانات مفاجئة اجتاحت ولاية بغلان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قوله اليوم: “توفي أكثر من مئة شخص في إقليم بغلان، فيما توفي مئة آخرون في منطقة بركة بالإقليم ذاته جراء الفيضانات التي دمرت أمس أكثر من ألفي منزل”، مشيراً إلى تسجيل عدد من الوفيات في ستة أقاليم أخرى استناداً إلى أرقام السلطة الوطنية الأفغانية لإدارة الكوارث الطبيعية.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع خمسين شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، إثر الفيضانات المفاجئة بولاية بغلان.

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