الرئيس الكولومبي يطالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

بوغوتا-سانا

طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن الرئيس بيترو قوله في منشور عبر منصة “إكس”: “نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية، ما يستدعي إصدار مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف بيترو: إنه “يتعين على مجلس الأمن أن يبدأ في التفكير بشكل معمق بشأن إنشاء قوة حفظ سلام لقطاع غزة” الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر.

يشار إلى أن كولومبيا أعلنت رسمياُ قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كيان الاحتلال بسبب تواصل العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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