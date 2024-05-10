أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور

الكويت-سانا

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم أمراً بحل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن أمير دولة الكويت قوله في خطاب بثه تلفزيون الكويت: “اتخذت قراراً صعباً لإنقاذ البلاد وتأمين مصالحه العليا والمحافظة على مقدرات الشعب”.

وأضاف أمير الكويت: “إن وقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد على أربع سنوات ليتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية في البلاد”.

وقال أمير البلاد: “إن ديمقراطية الحكم تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

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