المقاومة اللبنانية تستهدف أربعة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية مساء اليوم أربعة مواقع وتجمعات للعدو الإسرائيلي وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مقاتلونا قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها للعدو الإسرائيلي بصلية من صواريخ الكاتيوشا وأصابوها مباشرة، كما أعاد مقاتلو المقاومة استهداف القاعدة ذاتها مرة ثانية أثناء تجمّع جنود العدو بداخلها بعشرات صواريخ الكاتيوشا”‏.

وفي إطار الرد ‏على اعتداءات العدو الإسرائيلي المستمرة على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة والمدنيين أعلنت المقاومة استهداف مقاتليها مستوطنة كريات شمونة بشمال فلسطين المحتلة بصلية صواريخ كاتيوشا، ولثكنة يفتاح التابعة للعدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وراجمة فلق وحققت فيهما إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية موقع ‏السماقة للعدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وكانت المقاومة استهدفت في وقت سابق اليوم عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وحققت إصابات مباشرة.

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