إدانات دولية لاعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مقر الأونروا في القدس المحتلة

عواصم-سانا

أدانت الأمم المتحدة اليوم اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على مجمع مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس المحتلة ومحاولة إحراقه مرتين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قوله على منصة إكس: “إن استهداف عاملين في المجال الإنساني ولوازم إنسانية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف”.

بدورها أدانت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة إكس الاعتداء على مجمع مكاتب الأونروا، داعية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ضمان حماية منشآت وموظفي الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها المهم في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

من جهته ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بالاعتداء على مقار الوكالة الأممية، كاتبًا على منصة إكس “من مسؤوليات “إسرائيل” ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني “، مؤكداً أن الأونروا هي شريان حياة لا يمكن أن يستغني عنه ملايين الأشخاص في غزة والمنطقة.

كما أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، أعمال العنف غير المبررة على مكاتب الأونروا.

وقالت كولونا على منصة إكس: “يجب أن تتمكن الأونروا من القيام بمهمتها ويجب حماية مبانيها” محملة “إسرائيل” المسؤولية.

وفي أبوظبي أدانت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الاعتداءات التي قام بها مستوطنون إسرائيليون على مقر الأونروا في القدس المحتلة.

وحمّلت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة لأنها تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مطالبة بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأنها، ومعاقبة المتسببين بها.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، والإغاثية، وبذل كل الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ومن دون عوائق.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أعلنت في وقت سابق اليوم عن إغلاق مجمع مكاتبها في القدس المحتلة مؤقتاً بعد اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليه ومحاولة إحراقه مرتين.

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