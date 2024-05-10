إيرواني: التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خطوة مهمة لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني

نيويورك-سانا

اعتبر السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن التصويت على منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أظهر عزلة أمريكا بسبب دعمها الكامل للكيان الصهيوني.

وقال إيرواني خلال الجلسة التي عقدت اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على إعطاء العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: “إن هذا التصويت خطوة أولى وصغيرة لكنها مهمة للغاية لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تشكيل دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف”، مشيراً إلى أنه كان رسالة لمجلس الأمن ليعيد النظر مرة أخرى في موقفه السابق في دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency