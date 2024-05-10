الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم مقتل 4 من جنوده بانفجار عبوة ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية في حي الزيتون بمدينة غزة.

واعترف الاحتلال بمقتل 619 ضابطاً وجندياً في قطاع غزة منذ بدء عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي في حين تؤكد مصادر إسرائيلية أنه لا يعترف بأعداد قتلاه وخسائره الحقيقية في الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية واللبنانية وأنها أكبر من هذه الأرقام.

من جهتها استهدفت المقاومة الفلسطينية بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال جنوب حي الصبرة بمدينة غزة، وبرشقة صاروخية من نوع 107 تجمعاً لجنوده وآلياته شرق مدينة رفح جنوب القطاع، كما استهدفت برشقتين صاروخيتين مدينة بئر السبع المحتلة رداً على مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

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