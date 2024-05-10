الصحة العالمية تحذر من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من إمكانية الانهيار التام للنظام الصحي في قطاع غزة بحال توقف تدفق الوقود إليه إثر إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم جراء استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 217.

وشددت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس خلال مؤتمر صحفي اليوم على أهمية دخول الوقود إلى القطاع المنكوب مؤكدةً “بدون وقود سيتوقف كل ما يتم في مستشفانا، ولن يعد من الممكن إجراء العلاجات المنقذة للحياة هنا.. بدون وقود سينهار نظام الرعاية الصحية بالكامل” وهو ما سيكون “كارثياً على الجميع”.

وأوضحت هاريس أن المنظمة دعمت بعض المراكز الصحية في غزة بما في ذلك مجمع ناصر الطبي في خان يونس منذ اجتياح معبر رفح وذلك كـ “جزء من خطة الطوارئ” مشيرةً إلى أن المنظمة تخزن الإمدادات الصحية في مختلف المستشفيات والمستشفيات الميدانية وبمناطق معينة.

وكان مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس حذر أول من أمس من أن كمية الوقود في مستشفيات جنوب قطاع غزة لا تكفي إلا لثلاثة أيام فقط جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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