طقس الغد.. انخفاض ملموس على درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وخاصة على المناطق الغربية والجنوبية لتصبح حول معدلاتها بينما تبقى أعلى من معدلاتها بحوالي 1 إلى 3 درجات مئوية على باقي المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال هطل أمطار محلية خفيفة فوق مناطق متفرقة وسديمياً مغبراً على أغلب المناطق الداخلية.

الرياح تكون جنوبية شرقية على المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية على باقي المناطق مع هبات تصل سرعتها إلى 55 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار في أغلب المناطق الداخلية أما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..