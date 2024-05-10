جلسات توعوية للأطفال في درعا للحد من انتشار الأمراض

درعا-سانا

أقام الهلال الأحمر العربي السوري جلسات توعوية لأكثر من 7 آلاف طفل بريف درعا ضمن حملاته المستمرة لحماية المجتمع والأفراد من الأمراض.

وأوضح رئيس فرع درعا للهلال الأحمر الدكتور أحمد مسالمة في تصريح لمراسل سانا أن هذه الجلسات تهدف لحماية الأطفال من انتشار الأمراض والأوبئة من خلال إقامة فعاليات عملية لتعليمهم كيفية غسل اليدين الناقل الرئيسي للعديد من الأمراض والأوبئة بكل أشكالها وذلك في العديد من مدارس أرياف درعا إضافة إلى تقديم الهدايا الرمزية للأطفال المشاركين، وذلك بدعم ومساندة الصليب الأحمر السويسري.

بدوره أشار الدكتور خالد البركات إلى وجوب تعميم هذه المبادرات على نطاق أوسع لتشمل كل المحافظات للحفاظ على الصحة العامة ولاسيما لدى الأطفال، مؤكداً استعداد الكوادر الطبية لتقديم المساعدات الممكنة في هذا الإطار.

رضوان الراضي

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